Neil Young brengt na 46 jaar ‘Homegrown’ uit

Bijna 46 jaar nadat Neil Young ‘Homegrown’ opnam, brengt hij het album uit. Op 19 juni komt het album uit en is de muziek eindelijk voor het eerst voor iedereen te beluisteren. ‘Homegrown’ werd tussen juni 1974 en januari 1975 opgenomen en zou in 1975 verschijnen, maar Young blies de release af. Hij beschrijft het album als “The one that got away” en in een brief op zijn website schrijft hij:

“I apologize. This album ‘Homegrown’ should have been there for you a couple of years after Harvest. It’s the sad side of a love affair. The damage done. The heartache. I just couldn’t listen to it. I wanted to move on. So I kept it to myself, hidden away in the vault, on the shelf, in the back of my mind….but I should have shared it. It’s actually beautiful. That’s why I made it in the first place. Sometimes life hurts. You know what I mean. This is the one that got away.”

De Canadese singer-songwriter Neil Young maakte deel uit van meerdere bands, waaronder Buffalo Springfield en Crosby, Stills, Nash & Young. Daarnaast heeft hij ook een succesvolle solocarriere en heeft hij inmiddels meer dan 30 platen op zijn naam staan. Tot zijn bekendste songs horen onder andere ‘Rockin In A Free World’, ‘Heart Of Gold’ en ‘Ohio’. Sommigen beschouwen hem ook wel als de godfather van de grunge. Hij geldt als grote inspirator voor bands als Nirvana en Pearl Jam.

Het album werd in de jaren zeventig gemixt tot originele stereo analog master tapes. Deze originele tapes zijn opnieuw gebruikt voor de release van dit album met hulp van John Hanlon en Chris Bellman van Bernie Grundman Mastering. Muzikanten die een bijdrage hebben geleverd zijn onder andere Levon Helm, Karl T Hillel. Zang, Emmylou Harris en Robbie Robertson.

Tracklist ‘Homegrown’:

1. Separate Ways

2. Try

3. Mexico

4. Love Is A Rose

5. Homegrown

6. Florida

7. Kansas

8. We Don’t Smoke It No More

9. White Line

10. Vacancy

11. Little Wing

12. Star of Bethlehem