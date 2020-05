Het Amsterdams Andalusisch Orkest presenteert soefi-album ‘Mystic Mirrors’

Het Amsterdams Andalusisch Orkest bestaat uit een groep van Amsterdamse creatieven met een voorliefde voor Andalusische muziek. Het nieuwe album van het orkest, ‘Mystic Mirrors’, presenteert spirituele Andalusische muziek, vervlochten met poëzie die reflectie, innerlijke extase en transcendentie opwekt. Voor dit album werkte het Amsterdams Andalusisch Orkest samen met de jonge talentvolle vocalist Salah Eddine Mesbah uit de Noord-Marokkaanse stad Tanger. Hij vertegenwoordigt een nieuwe generatie soefi vocalisten, die sterk geworteld zijn in de Andalusische muziek uit de Maghreb. Mystic Mirrors is het derde album van het Amsterdams Andalusisch Orkest, na ‘Andalusian Echoes’ uit 2017 en ‘ZIEL | ROUH’ uit 2018.

Het Amsterdams Andalusisch Orkest is in 2011 opgericht door een groep van Amsterdamse creatieven met een voorliefde voor Andalusische muziek. Het orkest heeft op prestigieuze podia gestaan in Nederland (Het Concertgebouw, Muziekgebouw aan ’t IJ, ITA), België (BOZAR, Arenberg) en Marokko en werkte samen met de top van de Arabische wereld. Naast concerten en educatieve programma’s presenteert het Amsterdams Andalusisch Orkest muziektheater, publicaties en tentoonstellingen. Ook is het de organisator van het Nederlandse Ud Festival, dat iedere tweejaar wordt georganiseerd.

De spirituele muziek van Al-Andalus richt zich op mystieke extase, waarbij de liefde voor het goddelijke centraal staat. Medeoprichter Mohamed Aadroun licht de muziek op het nieuwe album toe: “De hypnotische percussie en de dynamiek van ademhaling, stem en fluit zorgen samen met de warmte van de ud en tokkelende qanun voor een bedwelmend effect. De klanken nemen je, samen met de teksten van onder andere Ibn Al-Arabi en Aboe Madyan Alghawth, mee naar een geurige tuin, een verloren liefde of innige vriendschap.”

Het Amsterdams Andalusisch Orkest staat voor het muzikaal erfgoed van Andalusië. Tussen de negende en vijftiende eeuw maakte dit deel van Europa furore op gebied van muziek, literatuur en wetenschap. Destijds heette dit gebied Al-Andalus en leefden diverse bevolkingsgroepen en religies samen. Anno nu vertelt het Amsterdams Andalusisch Orkest het verhaal van Al-Andalus en de betekenis voor onze samenleving via muziek, theater, literatuur en educatie.