Moby brengt vandaag nieuw album uit

Naast het delen van zijn nieuwe album, gaat vanavond om 22:00 uur een video in première waarin Moby het schrijfproces, de opnames en zijn inspiratie bespreekt van de nummers op ‘All Visible Objects’. Kijk via het YouTube-kanaal van Moby. Hoewel het hoofdzakelijk elektronisch is, werd het album grotendeels opgenomen en gemixt in de studio waar Brian Wilson ‘Pet Sounds’ maakte, met behulp van dezelfde mengtafel die legende David Bowie gebruikte om ‘Ziggy Stardust’ te maken.

Moby geldt als een van de absolute grondleggers van de hedendaagse techno en electro en scoorde de afgelopen decennia wereldhits met songs als ‘Porcelain’, ‘Natural Blues’ en ‘Flower’. Op het nieuwe album ‘All Visible Objects’, wordt Moby vocaal ondersteund door onder meer Mindy Jones en D.H. Peligro (Dead Kennedys). Naast negen nieuwe tracks nam Moby ook een cover van Bryan Ferry’s ‘My Only Love’ op en gebruikte hij een sample van Linton Kwasi Johnson’s ‘Two Sides of Silence’.

In de afgelopen 10 jaar heeft Moby 100% van de winst van het meeste van zijn werk gedoneerd aan liefdadigheidsinstellingen voor dieren- en mensenrechten. Ook zijn gratis filmmuziek website ‘mobygratis’, zijn festival Circle V, zijn restaurant en zijn laatste albums hebben allemaal 100% van hun winst gedoneerd aan dieren- en mensenrechtenorganisaties.

Ook de opbrengsten van ‘All Visible Objects’, waarvan de songtitels gebaseerd zijn op de diverse organisaties die door Moby gesteund worden, zullen volledig aan het goede doel gedoneerd worden. Moby ondersteund daarnaast nog volgende non-profitorganisaties: NRDC, Direct Action Everywhere, Climate Emergency Fund, Everytown, Sandy Hook Promise, Common Cause, Carbon Data Project, League of Women Voters, The Climate Mobilization en Environmental Defense Fund.