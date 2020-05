De nieuwe Spotify Maxazine Music Playlist van 15 mei 2020

Zoals iedere vrijdag heeft Maxazine redactie de Maxazine Music Playlist op Spotify weer vernieuwd met 20 nieuwe tracks. De beste nieuwe muziek, muziek uit onze concertverslagen en cd-recensies, interviews en nieuws, aangevuld met een aantal ‘speciale tips’ van onze recensenten. Bij deze de nieuwe Maxazine Music Playlist voor op Spotify van vrijdag 15 mei 2020.

Een paar dagen deze week pas met wat minder strenge coronaregels en heel het land denkt dat de race gelopen is. Of je geïnfecteerd bentg of niet, onwetenschappelijk giswerk van de redactie, gekoppeld aan het aantal volgers van onze Spotify lijstg heeft ons al lang tot de conclusie geleid dat we, zeg maar, lekker bezig zijn.

‘Lekker bezig zijn’, ‘Lekker plaatjes draaien’, ‘Lekker koken’, ‘Lekker genieten’, ‘Lekker knuffelen’, Lekker werken’, ‘Lekker niksen’, ‘Lekker druk zijn’, ‘Lekker Chillen’, ‘Lekker Grielks’, ‘Lekker Chinees’ of natuurlijk de Raggende Manne’s ‘Zal ik jou eens effe lekker in je bek scheiten?’; We kunnen nog wel even doorgaan maar vast staat ook dat ‘Lekker’ een veel misbruikt adjectief is dat zeker in deze dnkere tijden vaak gebruikt wordt om de hoop dan toch maar ‘lekker levend’ te houden. ‘Ga je lekker gap?’, ‘ja, lekker’. Hou maar op. Wij willen vandaag dit bijvoeglijk naamwoord exclusief inzetten om onze Spotify Plalylist te beschrijven. Lekker. Dat is wat die is, niks meer en niks minder.

Moet ook wel als je weet dat een overgekwalificeerde en vrijwillig te werk gestelde muziekredacteuren elke week weer via een video vergadering die een hele dag kan duren, het pleit beslechten over welke nummers in de nieuwe lijst worden opgenomen. Enfin, het resultaat mag er weer zijn en zal jullie, kritische muziekliefhebbers, vast en zeker weer de komende week doorhelpen.

Het is vandaag internationale wereld meditatiedag, dus als je je daar mee bezig wil houden staan er genoeg andere playlists op Spotify waarop je je mantra’s kan prevelen. Verder vieren ze in Paraguay hun onafhankelijkheid. We vonden helaas geen relevante Paraguayaanse hit van vroeger of nu, dus helaas. Als je echter niet hoeft te mediteren of de Paraguayaanse onafhankelijkheid wil vieren, dan is de nieuwe Maxazine Spotify Playlist weer gewoon de place to be.

Vandaag met nieuw werk van onder andere: Sef, Onyx Collective, Walt Disco en Joni Haastrup, maar ook een antieke hit van the Crusaders en de primeur van de nieuwe van de Vlaamse topper Sevens. Voor elk wat wils dus weer. Grijp je kans. We spreken elkaar weer na Hemelvaart. Maxazine out.