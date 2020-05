Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Zoals iedereen weet zijn alle concerten tot 1 september gecanceld. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Midge Ure.

In 2018 gaf Midge Ure, het meest bekend van de Britse elektronische-popgroep Ultravox een concert in Keulen, Duitsland. Vóór Ure het grote succes vond had hij al in een flink aantal andere bands gespeeld waaronder de synthesizerpopgroep Visage. Met deze band had hij een hit te pakken met ‘Fade To grey’ (1981). Met Ultravox, opgericht in 1974 kwam het succes pas na het uitbrengen van hun vierde album ‘Vienna’. De titelsong behaalde in ons land de eerste plaats in de Top 40. Na ‘Dancing with tears in my eyes’ (1984) had Ure had na het uiteenvallen van Ultravox nog een solo hit met ‘If I Was’.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Midge Ure live @ Cologne, Germany (2018).