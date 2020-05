Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Zoals iedereen weet zijn alle concerten tot 1 september gecanceld. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Mark Knopfler.

Mark Knopfler, wie kent de man niet. Jaren lang was hij de frontman en het boegbeeld van de legendarische band Dire Straits. De band is bekend geworden met hits als ‘Sultans of Swing’, ‘Private Investigations’, ‘Brothers in Arms’ en ‘Money for Nothing’. In 1995 stopte de band ermee, Knopfler begon daarna aan een zeer succesvolle solo carrière. In 2019 gaf de meestergitarist een concert in Barcelona, hij speelde daar een aantal van zijn solo tracks en natuurlijk ook van Dire Straits.

Kijk, luister en geniet van Full Concert: Mark Knopfler live @ Barcelona, Spain (2019).