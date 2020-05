Duncan Laurence – Worlds On Fire

Nu het Eurovisie Songfestival dit jaar helaas niet zal doorgaan, komt op vrijwel de dag dat het liedjesfestijn in Rotterdam Ahoy zou plaatsvinden, de winaar van vorig jaar, Duncan Laurence, met zijn debuut. ‘Worlds On Fire’ is na een jaar tijd geen volledige cd, zoals de meeste Eurovisie-winnaars afleveren als debuut, maar een 5 tracks tellende EP. Apart, want op zijn afgelopen tournee, die volgde op zijn winst en heel Europa rond ging, liet hij meer horen.

‘Worlds On Fire’ bevat zogezegd slechts 5 tracks. Natuurlijk het winnende ‘Arcade’, aangevuld met de huidige single ‘Someone Else’,’Love Don’t Hate It’, ‘Yet, en opener ‘Beautifull’. Op die opener laat Laurence geen twijfel bestaan: “Everybody knows me”. Het nummer is nieuw, en beduidend rustiger dan het ‘Arcade’ dat we kennen van Laurence. Ook de andere nieuwe nummers zijn wat rustiger en minder euforisch dan ‘Arcade’, een beetje in de rust van Duncan’s tweede single ‘Love Don’t Hate It’, die inmiddels ook reeds algemene muziekgeschiedenis is in ons land.

Duncan werkte voor de single in Los Angeles onder andere samen met songwriters en producers Brett ‘Leland’ McLaughlin (Troye Sivan, Selena Gomez) en Bram Inscore (Icona Pop, Mayer Hawthorne). Het resulteerde in een EP die wat poppy overkomt. Laurence is over het algemeen wat minder uitgesproken dan op zijn winnende nummer. Die hit kan ook nergens op ‘Worlds On Fire’ overtroffen worden. Het lijkt oneerbiedig gezegd ook alsof Duncan met iedere single net een stapje terug doet; nummer 1-positie, nummer 2, ‘Someone Else’ zal wellicht de top 3 net halen, maar ‘Yet’ en ‘Beautifull’ zijn wat dat betreft net te veel albumtracks.

Goed, Laurence heeft zich weliswaar na zijn tournee iets aangetrokken van de kritieken dat het allemaal wat eentoning werd. ‘Worlds On Fire’ is namelijk verre van eentonig, maar voor een EP gewoon degelijk. Wellicht is dat dan ook het beste om de EP te beschijven: degelijk.

Duncan Laurens levert een degelijke EP af als debuut. Daar waar velen een compleet album hadden verwacht, heeft hij zich er wellicht wat eenvoudig vanaf gemaakt voor een langverwacht debuut, maar als je dat niet meetelt, is het een van de betere EP’s die de laatste jaren is uiitgekomen. Vol verwachting klopt ons hart, want we zijn benieuwd wat Duncan als volledig album zal afleveren. We zijn hoopvol… (8/10) (Universal Music Netherlands)