14 mei, de verjaardag van David Byrne

David Byrne, geboren op 14 mei 1952 te Dumbarton, Schotland viert vandaag zijn 68e verjaardag. Byrne is de oprichter en tekstschrijver van de Amerikaanse new wave band Talking Heads (1975 – 1991). Talking Heads hadden hits als ‘Psycho Killer’, ‘Once in a Lifetime’, ‘Burning Down the House’, ‘Slippery People’, ‘The Lady Don’t Mind’ en ‘And She Was’. Na het uiteenvallen van de band startte David Byrne een solo carrière en is hij buiten de muziek ook actief in de wereld van de fotografie en de non-fictie. Byrne mocht een Grammy award, een Oscar en diverse Golden Globe awards in ontvangst nemen, ook had hij de eer om toe te mogen treden tot de Rock and Roll Hall of Fame.