Antillectual brengt Covers EP uit

Na vier jaar komt Antillectual met een nieuw album. Een passieproject met covers van “the roots of their roots”. De klassieke vinylexemplaren raakten al uitverkocht tijdens de pre-order, maar de Covers EP staat vanaf nu op alle hedendaagse digitale kanalen.

Antillectual uit Nijmegen heeft vier klassieke punknummers opnieuw opgenomen: ‘Truth Hits Everybody’ (The Police), ‘Hanging on the Telephone’ (The Nerves, Blondie), ‘I Believe in Miracles’ (Ramones) en Search and Destroy’ (The Stooges). Zanger/gitarist Willem licht toe:

“Toen dit coveridee ontstond voelden we er niks voor om bands te coveren waar we zelf mee waren opgegroeid. De meeste zijn nog steeds of opnieuw actief. Het leek ons veel interessanter om nog wat generaties terug te gaan naar punknummers met een melodieuze vibe.”

De hoes bestaat uit aanpassingen van de vier oorspronkelijke ontwerpen, aangepast door Andy Dahlström (Satanic Surfers). De ritmesectie is live opgenomen door Emiel Thoonen, de geluidstech van de band. Zang, gitaar en hammond zijn opgenomen door de legendarische producer Menno Bakker (NRA, Seein Red, Undeclinable Ambuscade) bij Amsterdam Recording Company. Dubs en edits zijn tot een minimum beperkt; rauwer en organischer dan dit klinkt Antillectual niet in de studio.

“Live”

Vanwege de huidige coronacrisis kan Antillectual de release niet promoten met concerten. In plaats daarvan houdt de band een live online releaseparty met akoestische uitvoeringen en een Q&A via Facebook en Instagram op vrijdag 15 mei.