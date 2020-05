3JS lanceren nieuw album met ‘De Aard Van Het Beest Feest’

Het nieuwe album van de 3JS ‘De Aard Van Het Beest’ verschijnt aanstaande vrijdag 15 mei. Om dit te vieren organiseert de band op donderdag 14 mei ‘De Aard Van Het Beest Feest’!

Via een livestream op het YouTube-kanaal van de 3JS en via L.O.V.E – Lokale Omroep Volendam Edam is de release party live te volgen van 18:30 tot 20:30. Natuurlijk zullen de 3JS alle nummers van het nieuwe album spelen. Daarnaast zullen Nick & Simon te gast zijn en een optreden geven. De presentatie is in handen van Kees Tol. Dit alles speelt zich af in het decor van hun theatertour. 3JS zouden eigenlijk afgelopen maanden door het land touren, maar alle optredens werden afgelast naar aanleiding van de uitbraak van het coronavirus. Door middel van de live stream kunnen de bezoekers die een kaartje voor de voorstelling hadden gekocht, toch genieten van de theatershow.

Tijdens de livestream worden ook de winnaars van de drie gouden wikkels bekendgemaakt. Deze gouden wikkels zitten verstopt tussen die albums die als pre-order besteld zijn via de website van 3JS. Tijdens de live stream worden de winnaars van de gouden wikkels bekendgemaakt, net als de bijzondere prijs die zij gewonnen hebben. Iedereen die een pre-order via de website heeft geplaatst, krijgt tevens een gesigneerde cd thuis gestuurd.

De Aard Van Het Beest

De Aard Van Het Beest is het nieuwe album van 3JS. Het is de twaalfde plaat van de band en hierop zetten ze de lijn door die al voorzichtig werd uitgestippeld met de vorig jaar verschenen single ‘De Toekomst’. “We hebben vanaf het eerste moment besloten om onze meest positieve plaat ooit te maken”, vertelt Dulles. Ook de in februari verschenen single ‘Wat Je Mist’ krijgt een plekje op het album. Evenals het gloednieuwe nummer ‘Voor Hen Die Wachten’, dat werd geschreven naar aanleiding van de corona crisis en de nieuwste single ‘Dansen Tot Het Over Is’.