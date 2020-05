Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Zoals iedereen weet zijn alle concerten tot 1 september gecanceld. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van The Bee Gees.

Barry, Robin en Maurice Gibb, beter bekend als The Bee Gees gaven op 14 november 1997 een memorabel concert in Las Vegas, Nevada. Het concert bevatte hits uit een periode van 40 jaar waaronder ‘Massachusetts’, ‘To Love Somebody’, ‘I’ve Gotta Get A Message To You’, ‘Words’, ‘Too Much Heaven’, ‘Nights On Broadway’, ‘How Can You Mend A Broken Heart’ kortom een lading klassiekers waar je u tegen zegt.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: The Bee Gees live @ Las Vegas, Nevada (1997).