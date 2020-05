11 mei, de verjaardag van Eric Burdon

Eric Burdon, geboren op 11 mei 1941 te Walker, Newcastle upon Tyne, Engeland viert vandaag zijn 79e verjaardag. Burdon, Britse singer/songwriter is vooral bekend als de zanger van The Animals. Met The Animals had Burdon een aantal grote hits, waaronder ‘The House of the Rising Sun’, ‘Don’t Let Me Be Misunderstood’ en ‘Bring It on Home to Me’.

Alan Price richtte in 1958 The Alan Price Combo op, in 1962 voegde Eric Burdon zich bij het combo en werd de naam al snel veranderd in The Animals. Hun muziekstijl was een mix van blues met rock. In de U.S.A. waren zij een van de toonaangevende bands van de zogeheten ‘British Invasion’. Buiten Burdon als zanger en Price op elektronisch orgel bestond The Animals uit Hilton Valentine (gitaar), Chas Chandler (basgitaar) en John Steel (drums).