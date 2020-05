Amersfoort Jazz festival vind oplossing voor Corona-beperkingen

Het jaarlijkse Rabobank Amersfoort Jazz festival (dat in mei geen doorgang kan vinden vanwege de coronacrisis), vindt alsnog plaats van 20 t/m 22 november van dit jaar. Met trots en vol vertrouwen presenteert de organisatie een gevarieerd programma van 19 Nederlandse World Jazz concerten, verdeeld over drie dagen in theater De Lieve Vrouw en De Observant.

De concerten zijn via live streaming online te volgen. Vanaf drie podia met meerdere concerten per avond en een vierde stream ‘Amersfoort Jazz Café’, waar professionele presentatoren het gesprek aangaan met de artiesten en betrokkenen, heeft de online bezoeker een keur aan mogelijkheden om het festival van dichtbij te beleven.

Al naar gelang de coronamaatregelen in november het toestaan, wordt een gelimiteerd aantal bezoekers in de zalen toegelaten. De 42e editie is ook de eerste waarbij bezoekers een kaartje moeten kopen voor een avond. Dit is gedaan om de bezoekersstroom goed te kunnen managen.

Signaal

Festivaldirecteur Alexander Beets noemt de online editie een goed alternatief. “Amersfoort Jazz is primair ‘a musician’s paradise’, waarin de artiest en de muziek centraal staan. Toen duidelijk werd dat het festival in mei niet door kon gaan, hebben we alles op alles gezet om de musici toch een podium te bieden om hun publiek te bereiken. Wij denken dat zo’n signaal heel belangrijk is in een tijd waarin voor musici bijna alle concertmogelijkheden als sneeuw voor de zon verdwijnen.” Het festival in mei zou musici en professionals ontvangen uit meer dan 25 landen. De online editie in november wordt door deze partners doorgezet en gepromoot naar hun achterban. “Een enorm bereik”, aldus Beets. “Onze artiesten kunnen zich in de kijker spelen bij het internationale netwerk van Amersfoort Jazz. Er zijn ook al festivals die hebben toegezegd een of meerdere acts van het online festival te contracteren voor hun eigen festival.”

Programma

Rabobank Amersfoort Jazz richt de theaterzaal van De Lieve Vrouw in voor de fijnproevers, met gerenommeerde World Jazz acts als Tineke Postma, Margriet Sjoerdsma, Izaline Calister en Artvark/Drums United. Op initiatief van Amersfoort Jazz schuiven Living Legend Jasper van ’t Hof en Boy Edgarprijswinnaar Jasper Blom aan bij Stormvogel.

In de Observant gaat tegelijkertijd het dak eraf met twee Dutch Jazz Club Nights van onder meer Living Legend Hans Dulfer (ft. Jerome Hol & Planet T), Steffen Morrison, Saskia Laroo, Alexander Beets ft. Paul van Kessel en Gallowstreet brassband. Shirma Rouse is ‘2020 Rabobank’s Choice’. Op zondag wordt juist de intimiteit gezocht met jazz meets tango door het jonge NAOS Quartet, Miles Davis’ filmmuziek door Ellister van der Molen en het latin jazz project van de zingende actrice Manoushka Zeegelaar Breeveld.

Amersfoort Jazz is ook online een prominent podium voor de nieuwe generatie jazzmusici, zoals Artist in Residence Sun-Mi Hong, Kika Sprangers, Irene Reig, Xavi Torres, Thomas Pol, Efe Erdem, Sebastiaan van Bavel, Tim Hennekes, Gideon Tazelaar, Young-Woo Lee, Alistair Payne, Nicolò Ricci, Alessandro Fongaro en SIMIO (de winnaars van het Prinses Christina Concours).