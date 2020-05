DI-RECT kondigt exclusief concert aan in de Koninklijke Schouwburg

De Haagse band DI-RECT mist het spelen. Daarom staan de mannen op zaterdag 6 juni op het podium van de Koninklijke Schouwburg van Het Nationale Theater in Den Haag. Het publiek zit thuis en kan het exclusieve concert volgen via een livestream.

“We gaan weer spelen, daar kijk ik zo enorm naar uit”, vertelt gitarist Spike, “Het podium is groot genoeg om afstand te kunnen bewaren. Ik heb er enorm veel zin in.” DI-RECT en Het Nationale Theater werken met een ‘pay what you like’ systeem: het publiek bepaalt zelf hoeveel ze betalen voor een kaartje.

“We zijn twintig jaar geleden deze band begonnen om te spelen”, vertelt Spike. “Als wij het podium op gaan, dan gaat het aan. Dat vinden wij als groep het allermooiste wat er is: dat podium op, samen spelen.” En dat kunnen de mannen van DI-RECT op 6 juni gelukkig weer doen in de Koninklijke Schouwburg.

Spike: “Het is een volledig concert, we gaan het echt optuigen. Het is ín het theater, we gaan op volle kracht knallen. De blazers er weer bij, Jamie achter het drumstel.” De band speelt nummers als ‘Soldier On’, maar ook songs die je nog nooit hebt gehoord. “We zijn bezig met een nieuwe plaat, dus gaan waarschijnlijk ook nieuwe nummers spelen die we nog niet hebben uitgebracht.”

Het livestream-concert vindt plaats op zaterdag 6 juni om 20:30 uur in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. De kaartverkoop start op vrijdag 15 mei om 09:00 uur.