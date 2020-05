The Midnight kondigt vijfde album aan

The Midnight kondigt hun vijfde studioalbum aan. ‘MONSTERS’ komt uit op 10 juli, twee jaar na hun laatste album. Het duo The Midnight bestaat uit instrumentalist en producer Tim McEwan en singer-songwriter en gitarist Tyler Lyle. De twee ontmoetten elkaar door een muzikale collega en schoten van een online cult fascinatie naar de nummer één op de Billboard Electronic Album Chart.

The Midnight creëert een wijd geluid door Americana archetypen te versmelten met een elektronisch palet dat refereert aan synth-gedreven deep house, pop en rock. ‘MONSTERS’ is het verhaal van het tiener-zijn, vertelt de band: “Adolescence is messy, tragic, brutal, wistful, and beautiful. ‘MONSTERS’ is all of that.”

Van het albumartwork tot de titeltracks: het album vangt alle tieneremoties door nostalgische momenten vast te pakken, zoals VHS tapes, Playstations en filmposters. Afgelopen week kwam al de eerste single ‘Deep Blue’ uit van het aankomende album.