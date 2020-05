Kyd the Band brengt nieuwe single: ‘Heartbreak Anthem’

Devin Guisande, de negentienjarige artiest achter Kyd the Band, begon met drummen toen hij nog maar tien jaar oud was en pakte later ook piano en gitaar op. Op zijn zestiende startte hij samen met zijn broer Kyle al een band, waarvoor hij zelf de muziek schreef. Na een aantal muzikale omzwervingen heeft hij in de vorm van Kyd the Band zijn eigen geluid gevonden.

Voor zijn nieuwe track ‘Heartbreak Anthem’ werkte hij samen met gnash, met wie hij een sterke muzikale connectie heeft. Het nummer haakt in op zijn liefde voor droevige muziek, zo vertelt hij: “I love sad music and I’m fascinated with how people respond to it, and I’m even more intrigued with how strongly heartbreak unites people together in a live concert setting. There’s something about being with thousands of other people singing a song together about your pain that’s pretty cathartic.”