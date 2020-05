Rock ‘n Roll icoon Little Richard overleden

Zojuist bereikte ons het droeve bericht dat Richard Wayne Penniman – beter bekend als Little Richard – is overleden. Een en ander is bekend gemaakt door zijn zoon, Danny Penniman. De oorzaak van zijn overlijden is nog niet bekend gemaakt.

Little Richard, geboren in Macon, Georgia was een Amerikaanse zanger, songwriter en muzikant. Halverwege de jaren ’50 behaalde hij zijn grootste successen met klassiekers als ‘Good Golly Miss Molly’, ‘Long Tall Sally’, ‘Rit It Up’, ‘The Girl Can’t Help It’, ‘Tutti-Frutti’ en ‘Lucille’. Little Richard stond bekend vanwege zijn geweldige pianospel en zijn opzwepende zang. Met zijn muziek was hij een van de grondleggers van de Rock ‘n Roll.

Little Richard mocht gedurende zijn carrière een ongelooflijk aantal prijzen in ontvangst nemen waaronder de Lifetime Achievement Award van de Recording Academy, en een Lifetime Achievement Award van de Rhythm and Blues Foundation. Ook werd de zanger toegelaten tot de Rock and Roll Hall of Fame. Buiten de muziek was de zanger ook meerdere keren te zien in films als ‘Don’t Knock the Rock’ (1956) en ‘The Girl Can’t Help It’ (1957).

Gedurende de laatste jaren van zijn leven trad Little Richard, die toen in Nashville woonde, nog af en toe op. Op het podium was de beweeglijkheid van weleer echter verdwenen: dankzij een operatie in 2009 – waarbij zijn heup werd vervangen – kon de rocker alleen zittend achter zijn piano optreden.

Little Richard werd 87 jaar.