Verdwaalde Kunstenaar geeft tip: Maak Jezelf Gelukkig

Na singles als ‘Noodzaak’ en ‘Beul’ komt de Verdwaalde Kunstenaar nu met ‘Maak Jezelf Gelukkig’. Een duidelijke boodschap die op dit moment zeer zeker ter harte moet worden genomen. Zelf noemt de Hagenaar het een beetje rappen, beetje zingen, beetje verven… Het is echter meer dan dat.

In de verte doen de flows van Verdwaalde Kunstenaar een beetje denken aan Kapabel, maar dan met een eigen swing. Het leuke van de rapper is, is dat hij in het dagelijks leven anomaties maakt, en die andere liefde zien we terug in zijn videoclips.

Leuke woordspelingen horen we in ‘Maak Jezelf Gelukkig’ voorbij komen, waardoor het nummer iedere keer anders klinkt. En dat alles met een clip die doet mijmeren naar de tijden van voor de Coronacrisis. Melancholie? Toeval? Leuk!