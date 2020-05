No Serial Killer – No Serial Killer

Minder dan een jaar na de release van het album met de titel ‘The Greatest Music Album In Recorded Human History”, heeft No Serial Killer hetzelfde album opnieuw uitgebracht met betere versies van de nummers en aangevuld met nieuwe nummers. Het album heet nu ‘No Serial Killer’ door No Serial Killer.

Een dertig-tracks-tellend driedubbelalbum is het geworden. Het album is door de aanvulling anders, maar de muziek is verre van saai en voorspelbaar geworden. In 64 tracks (30 tracks met losse aankondiging, een album intro en -outro, alsmede 2 edits) komen de nummers voorbij.

De nummers zelf hadden eigenlijk niet eens een aankondiging nodig gehad, gewoon 30 nummers die lekker in het gehoor liggen. Een heldere stem en een mix van gevarieerde muziek. Het album is in zn geheel te beluisteren: