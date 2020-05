9 mei, de verjaardag van Billy Joel

William Martin ‘Billy’ Joel, geboren op 9 mei 1949 te New York City viert vandaag zijn 71e verjaardag. Joel, pianist, singer/songwriter en componist bracht in 1973 zijn eerste single uit, ‘Piano Man’. Sinds die dag is hij uitgegroeid naar een van de best verkopende artiesten in de U.S.A. Na ‘Piano Man’ had Billy Joel nog een groot aantal hits, waaronder ‘Just the Way You Are’, ‘She’s Always a Woman’, ‘My Life’, ‘Honesty’, ‘Pressure’, ‘Goodnight Saigon’, de lijst is enorm. De zanger mocht 6 Grammy’s in ontvangst nemen, gedurende zijn carrière werd hij 23 keer genomineerd voor de begeerde award. Billy Joel verkocht tot op heden wereldwijd ruim 150 miljoen platen.