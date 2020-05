Within Temptation maakt statement met nieuwe single

Schofferen, slachtofferen en uitbuiten: het gebeurt elke dag en wordt gerechtvaardigd onder de noemers van economische noodzaak, politiek, religie, cultuur, sekse en ras, aldus Within Temptation. Hun nieuwe single ‘Entertain You’, die vandaag is uitgekomen, draait om die drang naar zelfbevrediging ten koste van de ander.

Zangeres Sharon den Adel: “We kunnen en willen vaak niet zien wat de consequenties zijn van de bevrediging van onze persoonlijke behoeften. Om de ellende die we anderen aandoen te rechtvaardigen of te ontwijken, kijken we liever de andere kant op of wijzen we met de vinger naar de ander. Het bloed kleeft aan vele handen, we moeten onszelf regelmatig de spiegel voorhouden en onze eigen overtuigingen in twijfel durven trekken. We moeten dat proberen te begrijpen van onszelf, maar ook vooral van de ander én van de wereld om ons heen. Het is niet de makkelijkste weg, maar wel één die ons verder brengt in een vaak intolerante en individualistische maatschappij. Daar gaat deze single over.”