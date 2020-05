Zonen met vaders videoclip release ‘Executeur-testamentair’

Op zondag ‘moederdag’ 8 mei 2011 overleed Suzanne ‘Suus’ Paulina van Eeden op 54-jarige leeftijd aan de gevolgen van MS en borstkanker. Exact negen jaar later lanceert Zonen met vaders de single ‘Executeur-testamentair’, een nummer van de hand van Maite Louisa, dochter van Suus & muzikant bij Zonen met vaders. ‘Executeur-testamentair’ is een eigenzinnig, groovy, bezwerend ondergrondpoplied over dat vreemde moment net na een afscheid waarop je een pen aangereikt wordt waarmee je formulieren moet ondertekenen die iets definitief maken wat je niet definitief wil maken. Maite maakte voor de gelegenheid een bijhorende op het eerste gezicht speels-naïeve videoclip aan de hand van haar eigen kindertekeningen. Een gepaster moederdag in memoriam is moeilijk denkbaar.

Zonen met vaders, kortweg ZMV, releaste op 10 januari 2020 het album ‘Ogen voor een andere blik’. Nederlandstalig, filmisch, eclectisch, mooi & spannend. Donkere synths, etherische gitaren & stomende blazers onder de abstracte, mysterieuze teksten van Jeroen Boone. Aan de plaat werd over een periode anderhalf jaar gewerkt in de Boma Studio onder het zachte meesterschap van producer Frederik Segers (FULCO, Roland, STADT, PJDS…).

Maite Louisa is de enige dame in de achtkoppige band uit Gent. De band bracht op 25 januari een concert in de Minard schouwburg in Gent om hun nieuwste album te introduceren aan het publiek. De muziek van ZMV kan het best beschreven worden als donkere en lichte synths, etherische en aardse gitaren, stomende en subtiele blazers, wilde en kabbelende ritmesecties, mannelijke en vrouwelijke stemmen buitelen over elkaar heen, maar deze lijken uiteindelijk één ding gemeenschappelijk te hebben: ‘een stem geven aan de dagdagelijkse poëzie van de underdog’. De band maakt bovenaardse ondergrondpop die een unieke plek inneemt binnen het Nederlandstalige genre, het enige genre dat eigenlijk geen genre is.

Zonen met vaders debuteerde in 2017 met de EP Open & dicht. Er werden er 400 verkocht en Zonen met vaders speelde een pak concerten in België en Nederland, waarin de band vergeleken werd met bands als Yevgueni, Eefje de Visser en zelfs Spinvis. ‘Executeur-testamentair’ is er zo een in diezelfde richting en is een waarlijk genot om naar te luisteren, vermits je van Vlaamstalige chansons houdt.