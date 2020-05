Ariana Grande en Justin Bieber brengen samen single uit

Aan huis gekluisterd of niet, het creatieve proces gaat altijd door. Ariana Grande en Justin Bieber hebben van de nood een deugd gemaakt door samen het nummer ‘Stuck With U’ op te nemen. De opbrengst van het nummer doneren ze aan de First Responders Children’s Foundation. Hiermee worden studiebeurzen gefinancierd voor kinderen van ouders die tijdens deze pandemie werkzaam zijn in dienstbare beroepen.

Aan de thuisblijvers die nog niet de deur uit kunnen doet het getalenteerde tweetal een oproep. Download op StuckwithU.com de instrumentale versie van het liedje en neem een video op van jezelf, terwijl je danst, je galajurk aantrekt of gewoon enorm veel plezier maakt en post de video vervolgens op Twitter met de hashtag #StuckwithU.

Het uitbrengen van dit nummer zal voor het gelegenheidsduo ook een welkome afwisseling zijn, nu er niet opgetreden kan worden. Bieber bracht op valentijnsdag zijn langverwachte album ‘CHANGES’ uit, met daarop de nummers ‘Intentions’, ‘Yummy’ en ‘Get Me’.