Hans Cornelissen en Ruud de Graaf zetten musical LIESBETH online

Een ongelofelijk levensverhaal. Een ongelofelijke carrière. Een intens verhaal over een vrouw die alles overwon: de zelfmoord van haar moeder meteen na hun bevrijding uit het Jappenkamp, een slechte relatie, een tijdelijk neerwaartse carrière en het verlies van inspirator Ramses Shaffy en haar grote liefde Rob. Maar ze overwon en er was altijd nieuw en groot succes. Dat ze na haar veertigste toch nog zwanger raakte was haar grootste ‘cadeau’. Een musical over één van onze grootste vedettes. Een icoon in de Nederlandse amusementsindustrie. Geëerd en onderscheiden met Edisons, Musical Awards en internationale prijzen. Liesbeth List: moeder, minnares, maar bovenal artieste met een enorme rijkdom aan prachtig repertoire van Shaffy, Piaf, Aznavour, Boeijen, Theodorakis en Brel.

Na achtereenvolgens de musicals ‘Adèle Conny Jasperina – de Grote Drie’, ‘Wat Zien Ik?!’, ‘Volendam’ en ‘Op Hoop van Zegen’ online te hebben gezet, zet De Graaf & Cornelissen Entertainment op maandag 11 mei de musical ‘LIESBETH’, over het leven en de carrière van Liesbeth List, op hun YouTube kanaal DGC Exclusief.

De producenten: “We hebben uiteraard nagedacht of het passend zou zijn deze musical na het recente overlijden van Liesbeth List te delen. Uiteindelijk denken we dat het goed en mooi is om een van de grootste sterren die we rijk waren zoveel mogelijk te eren en memoreren. Daarom zal in de reeks van producties die wij op ons YouTube kanaal delen in de loop van juni tevens het recentere theaterconcert LIST SHAFFY & PIAF volgen. We verwachten de vele fans er een plezier mee te doen. Daar komt bij dat Liesbeth zelf zeer ingenomen was met ‘haar’ musical en intens heeft genoten van de zeer bijzondere première in Koninklijk Theater Carré, waar haar diverse indrukwekkende staande ovaties ten deel vielen. Bovendien won vertolkster Renée van Wegberg voor deze titelrol de Musical Award voor beste vrouwelijke hoofdrol en werd zij unaniem geprezen door pers en publiek. Het was een voorrecht deze productie te kunnen maken, al was het maar vanwege de nimmer aflatende support van Liesbeth List zelf.”