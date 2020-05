Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Zoals iedereen weet zijn alle concerten tot 1 september gecanceld. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Rod Stewart.

Op 14 en 15 november 2012 vond in Basel te Zwitserland het AVO Session Festival plaats. Rod trad op beide avonden op, hij trakteerde zijn fans met hits als ‘Tonight’s the Night’, ‘Some Guys Have All the Luck’, ‘Downtown Train’, ‘Have I Told You Lately’, ‘I Don’t Want To Talk About It’, ‘Maggie May’, ‘Baby Jane’, ‘Da Ya Think I’m Sexy’ en natuurlijk een van zijn grootste hits ‘Sailing’.

Kijk, luister en geniet van Full Concert: Rod Stewart live @ Basel, Switzerland (2012).