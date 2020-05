Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Zoals iedereen weet zijn alle concerten tot 1 september gecanceld. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van de Pet Shop Boys.

Gedurende hun Electric Tour gaven de Pet Shop Boys een concert in Sao Paulo te Brazilië. De band, bestaande uit zanger Neil Tennant en toetsenist Chris Lowe had vooral in de 80’s en 90’s veel hits waaronder ‘West End Girls’, ‘It’s a Sin’, ‘Always on My Mind’, ‘Heart’, ‘Go West’, ‘Opportunities (Let’s Make Lots of Money)’ en ‘What Have I Done to Deserve This?’ (met Dusty Springfield). Tijdens deze show in Sao Paulo trakteerden ze hun fans met een flinke lading hits.

Kijk, luister en geniet van Full Concert: Pet Shop Boys live @ Sao Paulo, Brazil (2013).