Akwasi sluit Sankofa tour af met grootse show en complete band

Woensdag 13 mei zal Akwasi zijn virtuele Sankofa tour afsluiten met de grootste livestream uit deze reeks. Een uur lang live muziek vanuit de Bitterzoet in Amsterdam, ingeleid door een interview met Akwasi. De muziek van zijn album Sankofa zal eindelijk klinken zoals ‘ie bedoeld is: met voltallige band, warm als de Ghanese zon.

Door te investeren in lichtshow, camera’s en een complete bandopstelling wordt deze livestream kwalitatief beter en volledig anders dan de eerdere ludieke livestreams vanuit de keuken, badkamer en slaapkamer die eerder in de tour werden aangedaan. Daarnaast is deze show tevens de lancering van het platform Hometour.events. Via dit platform zal Akwasi tickets exclusief aanbieden voor €10,-, die met een beperkte capaciteit beschikbaar zijn. Via deze website zijn deze beschikbaar.

Het team van HomeTour had binnen 24 uur een eerste versie gemaakt van het platform, naar aanleiding van een tweet van Tim Hofman, waarin hij aangaf graag te betalen voor de content zoals het nu naar buiten komt. Hier is het management van Akwasi en Akwasi zelf het roerend mee eens. “Ik ben blij dat ik eindelijk de muziek kan laten horen zoals ie bedoeld is, na alle gecancellede festivals kunnen we nu de nieuwe muziek van Sankofa aan onze fans laten horen met band, ik kijk er enorm naar uit.” aldus Akwasi.

‘Sankofa’

Op 27 maart bracht Akwasi zijn album ‘Sankofa’ uit, die in de pers zeer goed werd ontvangen. ‘Sankofa’ (keer terug en ga het halen) is geen themaplaat. Het is een pilaar onder Akwasi’s persoonlijke en muzikale ontwikkeling. De tracks zijn geboren in Ghana en brengen Akwasi op muzikaal en menselijk vlak weer dichter bij zijn roots. De muziek is in het Nederlands, Engels en Ghanees waarmee hij een brug slaat tussen Nederland en Ghana.