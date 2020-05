De perfecte passie van LIANA

LIANA, de samensmelting van Lia en Lena, twee Nederlandse zussen, maar met Oosterse roots. Roots die hen de perfecte muzikale verbinding biedt tussen Oost en West. Zelfs in deze vreemde tijd wijden de zussen zich ongestoord aan het vertalen van hun eigen gevoel in muziek en beeld, blijkens hun fonkelnieuwe single ‘Hurricane’ en de bijbehorende video. Tijd voor een openhartig gesprek met deze trotse, maar ook bescheiden jonge vrouwen.

“Wij produceren en schrijven alles zelf, de muziek, teksten, maar ook het artwork, foto’s en video’s.” Naast muziek hebben de zussen ook een gedeelde passie voor mode, sieraden en tassen. “Zo maken we handgemaakte tassen, elk uniek. Met daarop onze songteksten.” Zo staat alles in verbinding met de muziek, drie jaar geleden ondergebracht onder de naam LIANA. Maar “we waren al op jonge leeftijd met muziek bezig: gitaar, piano, danslessen.” Lia heeft ondertussen de ‘Bachelor of Music in Education’ behaald aan het conservatorium, Lena bijna.

Behalve een grote muzikale bagage heeft LIANA ook een belangrijke culturele achtergrond. “Onze ouders zijn Turks-Armeens. Na hun komst naar Nederland hebben zij hun achtergrond doorgegeven aan hun kinderen, aan ons” Bijvoorbeeld buikdansen, maar ook de typische vibrato en resonantie van de stem, die wij al snel ‘Oosters’ noemen. “Dat zit er gewoon in”, verontschuldigt Lia zich bijna. “Dat is ook zo met de melodieën en de instrumentatie.” Het levert een mooi evenwicht op in de songs, een evenwicht tussen het huidige Westen en de achtergrond uit het Oosten. Dat doen ze heel natuurlijk, “maar we kiezen bij de instrumentatie wel bewust wat er het beste bij past.” Het beste van twee werelden, dus. “We hebben wel een eigen sound, ja.” In de omschrijving van hun eigen muziek springen de kernwoorden magisch, oriëntaals en filmisch eruit. Dit kan LIANA onderscheiden en naast artistiek ook commercieel succes bieden.

Inspiratie is er in ieder geval genoeg. En die hoeft niet persé vanuit een bepaalde artiest te komen. Voor Lena “kan het ook een schilderij of boek zijn. Zelfs een quote kan heel inspirerend zijn, of onze eigen ervaringen.” Lia schrijft de teksten en sluit zich hierbij aan: “Het zijn puur mijn eigen emoties en ervaringen; die ik dan verbind met woorden en melodieën. “Alles is behoorlijk autobiografisch. Eerst is het van mijzelf: ‘vind ik het mooi? Raakt het mij?’ Zo ja, dan is het een heel mooi cadeau als ik een ander kan raken met mijn verhaal.” Maar het is absoluut geen kant-en-klaar verhaal. “Ik vind het juist mooi als de luisteraar zijn eigen perspectief eraan kan verbinden.”

Waar de muziek al een fraaie weerspiegeling is tussen Oost en West, wordt deze nog eens visueel ondersteund door mooi geproduceerde video’s vol emotie en passie. Ook hierin hebben de zussen (bijna) de volledige hand. Perfectionistisch? “Ja, met de laatste videoclip (‘Hurricane’) zijn we zo lang bezig geweest, en dan nog blijven we aanpassen.” Wanneer ben je dan tevreden? Lena lacht: “Er is altijd wel iets dat je nog wilt veranderen, maar je moet er eens een punt achter zetten.” Lia vult enthousiast aan: ”Ik ben constant bezig met bedenken en visualiseren. Uitschakelen is heel moeilijk. Maar samen komen we er altijd uit.” Samen, mét een taakverdeling: Lia schrijft; Lena houdt zich bezig met de productie en het instrumentale deel: “Elk nummer ontstaat anders, maar meestal begint het bij mij op gitaar waarna Lia haar teksten schrijft.”

De nummers van hun in 2019 verschenen EP ‘Cocaïne Heart’ ademen allen de beschreven magische dramatiek uit, die ze zelf ook wel omschrijven als Operatic style. De songs klinken heel professioneel. En daar zijn de zussen natuurlijk trots op. Maar wat doet het begrip ’commercieel’ met LIANA? “Het belangrijkste is dat we erachter staan bij wat we maken. En als er meer mensen naar willen luisteren, dan heel graag.” We naderen hier een teer punt, de aandacht. “Daar merken we wel dat we soms tegen een muur lopen. We hebben iemand nodig die in ons gelooft, voor de contacten, iemand die op één lijn zit met onze muziek. Dan kunnen we verder groeien. We geloven erin dat we een groot publiek kunnen aanspreken.” Kleinere optredens zijn er zeker, met een volledige band. “Maar ook daarin willen we verder groeien.”

LIANA, een natuurlijke brug tussen Oost en West. Twee zussen die alles zelf kunnen. Die vanuit hun eigen passie muziek maken die ze zelf goed vinden, en als een cadeau aan hun luisteraars geven. Passioneel, perfectionistisch en professioneel. Alles klopt. Nu nog commercieel. Het is niet de vraag óf hun eigenzinnige sound gaat verkopen, het is de vraag wannéér. Ze zijn nog op zoek naar dat laatste zetje, die ene persoon. Het lijkt wel een contactadvertentie. En misschien is het dit ook. De muziekwereld zal erbij gebaat zijn.