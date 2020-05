Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Zoals iedereen weet zijn alle concerten tot 1 september gecanceld. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van George Michael.

George Michael trad als eerste moderne zanger ooit op in het Palais Garnier-operagebouw in Parijs. Hij zong op hetzelfde podium waar grootheden als Händel en Chopin stonden zijn eigen tijdloze klassiekers als ‘Praying For Time’ en ‘A Different Corner’, naast hoogst persoonlijke keuzes en eerbetonen aan mede-zangers en componisten als Sting, Nina Simone, David Bowie en Johnny Mathis.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: George Michael live @ Palais Garnier Opera House, Paris (2012)