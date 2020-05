Freek Volkers Band – As Blue As It Gets

Met een ruim dertig jaar lange muzikale carrière kun je wel stellen dat Freek Volkers een schat aan ervaring meebrengt. Hij heeft in zijn muzikale loopbaan uiteenlopende genres als jazz, pop, hardrock en zelfs filmmuziek gemaakt. Enkele jaren geleden besloot hij het kennelijk eens met de blues te gaan proberen en dat doet hij zeker niet onverdienstelijk. En laat de term ‘onverdienstelijk’ je niet op een vals spoor brengen; het is gewoon behoorlijk goed. Volkers, die zingt en gitaar speelt, vormt samen met zijn broer Eddie Volkers (drums), Ivo Sonneveld (bas) en Gerard Koot (gitaar) de Freek Volkers Band, die in hun bestaan al een goede naam heeft opgebouwd.

Op hun eerste album ‘As Blue As It Gets’, dat al in 2019 verscheen, staan dertien door Freek zelfgeschreven nummers, die variëren van fraaie ballads tot dampend rockende bluesnummers. Het wordt al snel duidelijk dat de band goed op elkaar is ingespeeld, zo makkelijk en ontspannen komt het over. En dat komt de algemene sfeer ten goede. Op de website wordt geadverteerd met ‘dampende gitaarblues’, wat de suggestie wekt dat van begin tot einde stampende bluesrock te horen zal zijn, maar dat klopt niet helemaal.

De gitaren zijn leidend en dominant, dat wel, maar worden smaakvol ingezet zonder de boel te overheersen. Nummers die wat mij betreft een bijzondere vermelding verdienen zijn onder meer de lekker swingende boogie ‘We Are Men’, de slowblues ‘Never Make Love Again’ en het jazzy swingende ‘She Done Me Wrong’. Prima cd, smaakt naar meer, zou ik zeggen. (7/10) (Eigen productie)