Fontaines D.C. kondigt tweede album aan

Slechts een jaar na hun met lof ontvangen debuutalbum ‘Dogrel’ kondigt Fontaines D.C. hun tweede album aan. ‘A Hero’s Death’ verschijnt op 31 juli 2020 en wordt gepresenteerd met de release van de gelijknamige single en video. In de clip, die aanvoelt als een koortsdroom, speelt niet alleen de band zelf, maar wordt de hoofdrol vertolkt door Aidan Gillen (Littlefinger in Game Of Thrones).

‘A Hero’s Death’ is intenser, zelfverzekerder en complexer dan hun debuut en is een koppige, filosofische kijk op de huidige wereld waarin de dingen niet altijd zijn wat ze lijken te zijn.

Het ontstaan van de titeltrack en single gebeurde onderweg, achterin de tourbus met whiskey en bier, als directe reactie op het succes van ‘Dogrel’. Frontman Grian Chatten schreef alles op wat er in hem opkwam: “I was consumed by the need to write something else to alleviate the fear that I would never be able to do it again.”

Het leek Fontaines D.C. vorig jaar allemaal voor de wind te gaan. Hun debuutalbum ‘Dogrel’ werd lovend ontvangen met onder andere een plek in de top 10 in de UK charts, een Mercury Prize nominatie, een optreden in de show van Jimmy Fallon en nummer 1 Album of the Year bij BBC 6 Music en Rough Trade. Hun fanbase breidde zich wereldwijd uit en de zomer was gevuld vol festivalshows. Toch bleek die wervelwind van succes bijna het einde van Fontaines D.C.

De band uit Dublin was ineens constant onderweg. Ze voelden niet alleen dat er afstand ontstond richting elkaar, maar ook naar henzelf. “We experienced full journeys where we didn’t speak to each other,” herinnert Chatten zich. “It wasn’t because we didn’t love each other anymore. Our souls were kicking back against walls that were closing in. We had no space for ourselves. Our souls had nowhere to live, nowhere to lie.”

De mannen cancelden de rest van hun geplande shows en vonden hun toevlucht in schrijfsessies, thuis in Dublin. Grian Chatten, gitaristen Carlos O’Connell en Conor Curley, bassist Conor Deegan III en drummer Tom Coll herontdekten het gevoel dat hen ooit als band had gevormd.

Hoewel ‘A Hero’s Death’, dat wederom opgenomen werd met producer Dan Carey, doorbouwt op ‘Dogrel’, probeert de band tegelijkertijd af te komen van een gevormd beeld over Fontaines D.C.. Het resultaat is donkerder en indrukwekkender. De korte verhalen en karaktersketches van hun debuutalbum hebben plaatsgemaakt voor de worsteling van de bandleden zelf. De isolatie en desoriëntatie is voelbaar, er wordt geprobeerd vorm te geven aan hun ervaringen terwijl het realiteitsgevoel steeds verder uit het zicht verdwijnt.

‘A Hero’s Death’ is een album dat geschreven werd terwijl de band in beweging was, zowel letterlijk als figuurlijk. Toch is het geen reisverslag geworden. De band reageert op de constante verschuiving van de grond onder hun voeten door steeds opnieuw bestemmingen te verzinnen en te bereiken. Chatten legt uit: “That’s a thing in many ways on the whole album, to me anyway, the conflict of wanting love and praise and attention from anyone, but also walking the line between having that affection and feeling totally trapped by it.”

Fontaines D.C. weet dat ze met ‘A Hero’s Death’ tegen het gevormde beeld over de band door verschillende mensen aanschoppen. De verwachting van een ‘Dogrel Pt. 2’, vol post-punk bangers, maken ze niet waar. Ze willen in beweging blijven en besluiten om die reden om hun ene identiteit op te offeren, om plaats te maken voor de andere: één die volkomen hun eigen is. “I do hope that people are shocked,” concludeert Chatten, “This is us as people. If people can’t accept it or don’t like it, then their band is gone.”