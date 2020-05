Pass The Dutchie: Rob de Nijs – Malle Babbe / BLØF – Zoutelande ft. Geike Arnaert

Aangezien de vaderlandse hitlijsten helemaal vol staan met Engelstalige nummers, zijn wij niet anders gewend dan naar Engelstalige muziek te luisteren. Naast producties uit ons eigen land natuurlijk, maar Engels heeft toch wel een groot aandeel in de hitlijsten. Wellicht ook de reden en het gevolg, dat we vrij goed Engels verstaan. Toch horen we altijd dat muziek een universele taal is en dat het niet zou uitmaken in welke taal er wordt gezongen. Maxazine neemt graag de proef op de som en brengt muziek uit de Lage Landen tot ver over de landsgrenzen.

Maxazine stelde een panel samen van mensen over de hele wereld, legde hen een tweetal nummers voor en vroeg naar hun mening. Heeft onze muziek wel echt hitpotentieel of is het het slechts een hit door een goed marketingapparaat in ons eigen land? Zingt de artiest wel echt goed, of is het nummer gewoon een hit geworden door een grote fanschare? Wij vroegen het muziekliefhebbers over de hele wereld.

Rob de Nijs – Malle Babbe

Erkki Halkka uit Helsinki is niet heel enthousiast: “Dit was een ietwat verrassend nummer. Het ging van een emotionele schlager naar een soort van dronkengelal dat je zou horen op een Oktoberfest, naar een soort van circusmuziek. Zonder de tekst te kunnen verstaan klinkt het een beetje als een vreemde combinatie. Misschien dat het verhaal wat structuur in de combinatie aangeeft, maar dat is nu onduidelijk. In het totaal doet het me denken aan oude Finse muziek uit de jaren ’60, niet echt iets voor mij moet ik toegeven.”

Charl Mocke is een in Berlijn wonende en werkende Zuid-Afrikaan, die het Nederlands min of meer kan verstaan en begrijpen: “Ik vind ‘Malle Babbe’ wat klinken als oude nummers uit de UK en USA uit die tijd, maar ook Duitse muziek uit die jaren. Tenminste, de stijl, de passie maar ook de structuur van het nummer dan. Het was voor mij als Zuid-Afrikaan wel te verstaan wat hij zong, maar de tekst is toch te moeilijk om echt te begrijpen.”

BLØF – Zoutelande ft. Geike Arnaert

Erkki: “Uitgezonderd de woorden, klinkt het als muziek die overal vandaan zou kunnen komen. Ik denk dat dat een soort van globalisering in de muziek is. Popmuziek is zo volwassen geworden, dat het moeilijk wordt om nog te horen wat de oorsprong is. Iedereen maakt goed geproduceerde, eenvoudige nummers. En ik denk dat dat ook de ondergang is van dit nummer: het is vrij eenvoudig en algemeen, zoals gezegd. En afgezien van de taal, kan het overal vandaan gekomen zijn.”

Charl: “Met dit nummer heb ik het gevoel dat het een klassiek nummer is, een conservatieve stijl van muziekmaken. Zeker in vergelijking met Engelse en Amerikaanse muziek. Die muziek is meer gevariëerd en experimenteel, terwijl dit meer voorzichtig is qua melodie en opbouw. Het is echter wel een lekker nummer om naar te luisteren, maar dat is vaak met dit soort muziek. Ondanks dat ik Nederlands wel kan verstaan, was het hier wat moeilijk te begrijpen. Misschien is het het dialect? Om Nederlandse muziek in het buitenland te promoten zou je wellicht wat duidelijker Nederlands moeten zingen. Zeker in landen met talen die vrij dicht tegen het Nederlands aan liggen, Zuid-Afrika, België, maar ook Duitsland, Denemarken en Zweden zou het kunnen. Als het maar consistent is in duidelijk Nederlands. De muziek is van hoge kwaliteit, maar de tekst was niets van te maken.”