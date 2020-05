België start met drive-in festivals

Het lijkt op een beleving uit de jaren ’60, of juist op een futuristische film over het jaar 2327. Drive-in Muziekfestivals. Met z’n allen in de auto naar een bandje zitten kijken. Toch gaat het binnenkort gebeuren. In het Belgische Kortrijk; Hoofdstad van de muzikale ontwikkeling, zo het lijkt.

Dat de live-muziekbeleving in 2020 er helemaal anders zal uitzien dan in een normaal jaar staat al even als een paal boven water. Taferelen van vrienden die dicht bij elkaar naar eenband staan te kijken en tegelijk gezellig een biertje drinken, het zit er de komende maanden helaas niet in. Een polonaise dansen of rijen mensen naast/op elkaar in de moshpit, neen niet deze zomer. Maar wat niet op een festivalweide kan, lukt misschien wel op een

verharde parking… van in je wagen.

Apache Productions (organisator van onder anderen Hardrock- en Metalfestival Alcatraz) lanceert samen met festivalstage ontwerper Creative Rental Solutions in juni 2020 de Drive-In (Music) Days. Tijdens de Drive-In (Music) Days zullen vijf dagen lang iedere dag twee artiesten optreden op een podium op Parking 6 van de Kortrijk XPO. Vijf dagen lang geven twee Belgische artiesten een volledig optreden, met een publiek dat weliswaar niet voor hun neus staat te juichen en te springen, maar relaxt van in de auto moet gaan genieten van de concerten.

Elke dag passeert een ander genre de revue (Metal, Belpop, Rock, Comedy, Nieuwe lichting), met sowieso enkel Belgische artiesten. De organisatie probeeerr zo niet enkel bands en fans een hart onder de riem te steken, maar ook voor leveranciers betekent dit een welgekomen lichtpuntje aan de donkere hemel.

De eerste naam die aangekondigd wordt is een naam uit de Belgische metal scene en ontsproten uit de vruchtbare West-Vlaamse bodem: Spoil Engine. Het is vanzelfsprekend dat de geldende maatregelen inzake social distancing dienen nageleefd te worden, waardoor er per concert maximaal 400 auto’s toegelaten worden, met een nog nader te bepalen maximum aantal personen per wagen.

Omdat vanuit de auto moeilijk geapplaudiseerd kan worden, heeft de organisatie bedacht dat na een nummer of optreden luid geclaxoneerd kan worden als applaus. Polonaise, dansen en zeker bij de metalconcerten: Moshpitten, zal er helaas nog niet bij zijn, maar het initiatief toont aan dat het beter is om verder te denken dan thuis zitten mokken.