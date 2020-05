6 mei, de verjaardag van Bob Seger

Bob Seger, geboren als Robert Clark Seger op 6 mei 1945 te Lincoln Park, Michigan viert vandaag zijn 75e verjaardag. In 1973 vormde hij The Silver Bullet Band, een groep muzikanten uit de omgeving van Detroit waarmee hij zeer succesvol werd. In 1976 brak hij definitief door met het album ‘Night Moves’. Bob Seger had vele hits, waaronder ‘Night Moves’, ‘Turn the Page’, ‘We’ve Got Tonight’, ‘Against the Wind’, en ‘Shakedown’, de single die speciaal is geschreven voor Beverly Hills Cop II.

Ook werkte hij als tekstschrijver mee aan de single ‘Heartache Tonight’ van de Eagles. Zijn iconische opname van ‘Old Time Rock and Roll’ werd in 2001 gekozen als ‘Song of the Century’. Zijn carrière in de muziekwereld duurt nu al meer dan 50 jaar, tot op de dag van vandaag geeft hij nog steeds concerten en neemt hij nog steeds op.