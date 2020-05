Lianne La Havas onthult releasedatum van haar nieuwe album

Vanavond heeft Lianne La Havas bekendgemaakt dat ze haar nieuwe album ‘Lianne La Havas’ op 17 juli uit zal brengen. Afgelopen februari verscheen al de single ‘Bittersweet’ en vanaf vandaag is ook het nummer ‘Paper Thin’ uit.

Lianne La Havas begon op elfjarige leeftijd met het schrijven van haar eigen nummers. Hierbij liet ze zich inspireren door Nina Simone en Lauryn Hill. En dat wierp zijn vruchten af: in 2012 stond ze samen met onder andere Michael Kiwanuka en Frank Ocean in de BBC Sound Of 2012-lijst. In datzelfde jaar verscheen haar debuutalbum ‘Is Your Love Big Enough’ met de singles ‘Age’ en ‘Lost & Found’. Ze zong op platen van Prince en ging op tournee met Bon Iver en Coldplay. Daarna volgde in 2015 ‘Blood’ met onder andere de singles ‘Green & Gold’ en ‘What You Don’t Do.

Na jarenlang veel van huis te zijn geweest om te touren en haar twee eerste albums te promoten, was het voor Lianne moeilijk om weer de studio in te duiken. Maar na een fantastische show op Glastonbury in juni 2019 vond ze weer de inspiratie om aan de slag te gaan. Ze besloot met haar band hun live versie van Radiohead’s ‘Weird Fishes’ op te nemen.

Lianne: “I had the most wonderful, nourishing experience recording that. And that’s where I decided: the rest of the album needs to be like this. It’s got to be my band, and I’ve got to do it in London, whenever people have time.”





In oktober waren alle nummers af en in december was alles opgenomen met hulp van songwriter Matt Hales, co-producer Beni Giles, en guest co-producer Mura Masa.

Tracklist ‘Lianne La Havas’:

1. Bittersweet

2. Read My Mind

3. Green Papaya

4. Can’t fight

5. Paper Thin

6. Out Of Your Mind (Interlude)

7. Weird Fishes

8. Please Don’t Make Me Cry

9. Seven Times

10. Courage

11. Sour Flower