Geen diepe dalen in Hiemstrowski’s ‘Diepe Dalen’

Al op jonge leeftijd maakte Hiemstrowski deel uit van het hiphopduo RSF. Deze formatie maakte in de tijd voornamelijk furore in Friesland en omstreken. Na een lange radiostilte rond Hiemstrowski is het tijd voor een nieuwe samenwerking voor de rapper. Ditmaal is hij samengegaan met Hiphop producer Vintouch. Vintouch heeft een behoorlijk cv opgebouwd in de Nederlandse Hiphopscene en als duo slaan ze de handen in één om hun muziekcarrière een tweede leven te geven.

Dit gaat gebeuren via onder andere de single ‘Diepe Dalen’, de nieuwe single van de uit Leeuwarden afkomstige rapper. Een persoonlijk overkomende track over zware, diepe dalen in het leven van Hiemstrowski, maar muzikaal gezien alleen maar pieken. Het is wellicht nu wel de tijd dat er honderden nieuwe rappers opstaan om een graantje mee te pikken, Hiemstrowski steeds daar echter bovenuit. Geen slappe flow, geen eenvoudige productie, maar gedegen werk, waarmee de Fries duidelijk laat horen terug te zijn.