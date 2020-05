Marshmello en Halsey werken samen op ‘Be Kind’

Of Halsey het gezicht van Marshmello sinds de opnames van hun gezamenlijke single ‘Be Kind’ heeft gezien is maar de vraag. Niet omdat de man achter het kenmerkende witte spekjesmasker nog steeds onbekend wil blijven (inmiddels is de identiteit van DJ / producer Christopher Comstock bekend). Beide artiesten houden er nu eenmaal een bijzonder drukke agenda op na, al geeft de lockdown hen momenteel ook tijd voor ontspanning. Zo nodigde Marsmello fans uit om online met hem te gamen. En ook Halsey, die eerder dit jaar nog haar album ‘Manic’ uitbracht, gaf aan dat het goed met haar gaat.

Voor de lancering van het nummer krijgen ze elkaar in ieder geval wel te zien, want ze vierden vrijdag 1 mei om 19:00 uur samen live op Instagram de release met hun fans. Daarnaast was er een Q&A op Twitter met de hashtag #BeKindChat.

Voor Marshmello is het zeker niet zijn eerste grote samenwerking. Zijn succesvolle project met Bastille resulteerde in de wereldwijde hit ‘Happier’, die inmiddels goed is voor meer dan vijf miljard streams.