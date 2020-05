Sea Girls roept festivalgevoel op met ‘Do You Really Wanna Know’

Dat Sea Girls dit jaar helaas niet optreedt op Pinkpop, wil niet zeggen dat ze geen ideale festivalband zijn. Met hun vorige week opgenomen Live room session roepen ze van meet af aan het gevoel op voor een groot veld vol vrolijk publiek te staan. Biertje, zonnetje, Sea Girls. Hun recentelijk uitgebrachte single ‘Do You Really Wanna Know’ benadrukt dat gevoel nog eens extra. Dus zodra het weer zover is, zijn zij er klaar voor om je de perfecte festivalbeleving te bieden. Hun debuutalbum ‘Open Up Your Head’ staat gepland voor 14 augustus.

Hoewel de vier leden uit verschillende windstreken van Engeland afkomstig zijn kennen ze elkaar al vanaf hun middelbareschooltijd. Pas als ze in 2015 in Londen belanden, na ieder veel muzikale omzwervingen te hebben gemaakt, besluiten ze samen als band door te gaan. Zanger Henry Camamile en gitarist Rory Young nemen het schrijfwerk voor hun rekening, wat tot nu toe al flink wat opzwepende indierock en bovenal oprechte liedjes als ‘Violet’ en ‘All I Want To Hear You Say’ heeft opgeleverd.