Gregory Porter laat de liefde herrijzen met ‘Phoenix’

Regen of niet, de zon begint te stralen als Gregory Porter begint te zingen. De muzikale grote, vriendelijke reus weet met ‘Phoenix’ meteen weer een goed gevoel bij je op te roepen. Op de single, afkomstig van zijn aankomende album ‘All Rise’, bezingt hij de opbeurende werking van de liefde, die ondanks tegenslagen steeds weer als een feniks uit de as kan herrijzen. “Love can fall, can suffer some great blow, but it can rise from the ashes and keep going,” aldus de zanger.

Porter pakt flink uit op het album, dat op 28 augustus uitkomt. Hij doet dat met zijn vaste bandleden, maar ook met blazers, een tienkoppig koor en de strijkers van het London Symphony Orchestra. “Yes, you could say that I went big,” zegt de zanger over het steeds sterker aanzwellende geluid in het nummer. “But, quite frankly, the way I write in my head, it all happens with just voice and piano first, and it’s built up from there. It feels good to get back to the rhythms and the styles and the feelings and the way that I like to lay down my own music from start to finish.”

‘Phoenix’ is de opvolger van de eerder verschenen singles ‘Revival’, ‘If Love Is Overrated’ en het nummer ‘Thank You’, dat de tweevoudige Grammy winnaar opdroeg aan zijn fans, vrienden en familie.