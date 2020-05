Drake duikt op als ninja met de ‘Dark Lane Demo Tapes’

Volledig onder de radar door geslopen verraste Drake vriend en vijand afgelopen week met zijn ‘Dark Lane Demo Tapes’. Onder deze opnames zit in ieder geval ook het onlangs uitgebrachte ‘Toosie Slide’. Hij had nog een onverwachte move in huis, want in diezelfde social media post werd ook de komst van zijn zesde album in de zomer van 2020 aangekondigd:

“My brothers @oliverelkhatib @ovonoel put together alot of the songs people have been asking for (some leaks and some joints from SoundCloud and some new vibes) DARK LANE DEMO TAPES out everywhere at midnight…also my 6th STUDIO ALBUM DROPPING SUMMER 2020!!! Lucky number 6 soon fwd”.