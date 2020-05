3 mei, de verjaardag van Frankie Valli

Frankie Valli, geboren als Francesco Stephen Castelluccio op 3 mei 1934 te Newark, New Jersey, viert vandaag zijn 86e verjaardag. Valli, Amerikaanse zanger, is het meest bekend als frontman van The Four Seasons. Hij scoorde met deze band een groot aantal hits, waaronder ‘Sherry’ (1962), ‘Big Girls Don’t Cry’ (1962), ‘Walk Like a Man’ (1963), ‘Rag Doll’ (1964) en ‘December 1963 (Oh, What A Night)’.

Als solo-artiest deed hij het ook niet onverdienstelijk, getuige hiervan zijn de hits ‘Can’t Take My Eyes Of You’ (1967), ‘My Eyes Adored You’ (1974), en ‘Grease’ (1978). In 1999 traden de originele Four Seasons-leden Frankie Valli, Tommy DeVito, Nick Massi, en Bob Gaudio toe tot de Vocal Group Hall of Fame.