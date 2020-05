Roxeanne Hazes brengt haar versie van ‘Wilde Paarden’

De openhartigheid waarmee Willem (voorheen The Opposites) zich op ‘Wilde Paarden’ uitspreekt over zijn persoonlijke leven vond Roxeanne Hazes dusdanig aangrijpend, dat ze besloot het nummer te bewerken.

Nu ze vanuit huis moet werken, is ze vindingrijk en ondernemend aan de slag gegaan. Ze heeft zelfs het produceren van haar eigen materiaal opgepakt. Over de huidige situatie en het nummer zegt Roxeanne het volgende:

“Dit liedje nam ik enkele weken geleden thuis op. Ergens heel ver in de achtergrond hoor je een keertje Fender over de babyfoon. Het is soms een beetje behelpen, maar ik beloof dat er meer aan komt vanuit deze bijzondere situatie. Mijn versie van misschien wel het mooiste liedje van vorig jaar speelde ik eerder bij 3FM (Sanders Vriendenteam) en Radio 1 (Lockdown Sessions) en door al die lieve vragen hebben we besloten hem officieel uit te brengen.”

Met Willems zegen is het nummer inmiddels uitgebracht. ‘Wilde Paarden’ is sinds woensdag te beluisteren.

Verder is Roxeanne dit jaar ambassadeur van de vrijheid. Die rol ziet er anders uit dan in andere jaren. Ze draagt gelukkig alsnog haar steentje bij aan het Nationaal comité 4 en 5 mei. Zo las ze bijvoorbeeld het boek van journalist en voormalig Ajax fysiotherapeut Salo Muller, die als kleine jongen in de Tweede Wereldoorlog van zijn familie werd gescheiden. Nadien schreef hij een boek over zijn ontroerende familiegeschiedenis. In een videogesprek met Salo praat Roxeanne over vrijheid toen en nu.