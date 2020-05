Remme brengt nieuwe single ‘Hunger’

Met ‘Hunger’ bracht de twintigjarige Nederlandse singer-songwriter Remme deze week zijn tweede single uit. Het is de opvolger van zijn debuutsingle ‘Get Older’, waarmee hij in januari tijdens Eurosonic Noorderslag veel positieve recensies wist te oogsten.

Schrijven zit Remme in het bloed en zijn overduidelijk aanwezige talent laat hij dan ook niet onbenut. Het fundament voor de vandaag uitgebrachte single ‘Hunger’ werd gelegd na een van zijn eerste ‘schrijfreizen’ naar Berlijn die hij als 17-jarige maakte.

Remme over ‘Hunger’

“Ik schreef het nummer half in slaap toen ik na een nachtelijke busreis in Berlijn aankwam. Dit kan je terug horen in de coupletten, je bevindt je in een soort gelukkige droomtoestand die mensen die aan het begin van een relatie staan misschien wel zullen herkennen. In het refrein wordt je wakker en beschrijft het heel duidelijk het moment dat alles samen komt. De afgelopen jaren hebben we veel dingen uitgeprobeerd in de studio, maar ik was nooit in staat het gevoel terug te krijgen dat ik had op het moment dat ik het nummer schreef. Ik besloot mijn originele demo naar een paar vrienden te sturen die beats maken en met deze ideeën besloten we om drums op te nemen in een ‘echte’ analoge studio: het refrein voelde gelijk als een anthem”.

Aan de emotie die te horen is in het nummer, merk je hoe bezield de twintigjarige Eindhovenaar te werk gaat. Daarbij gaat hij echter niet over een nacht ijs. Een liedje als ‘Hunger’ komt weloverwogen tot stand, al duurde het in dit geval jaren.