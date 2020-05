Emil Landman deelt video voor de ‘stripped version’ van de track ‘Shoulder’

Hij schreef het nummer in 2019 in New York. In tijden waarin de wereld in strijd is met een pandemie, voelt Emil Landman de behoefte om een nummer uit te brengen dat gaat over het beschermen van dierbaren. Om net als vroeger tenten in de woonkamer te bouwen en onder de dekens te knuffelen, hen te beschermen tegen een storm en het op afstand houden van monsters.

Emil vertelde over het nummer: “Toen ik in 2019 in New York voor het eerst de teksten schreef, had ik niet kunnen voorspellen hoeveel van dit nummer voor mij en mijn familie werkelijkheid zou worden. Ik hoop dat dit nummer in deze vreemde tijden wat troost kan brengen in woonkamers over de hele wereld.”

Ook was Emil op 13 april te gast bij NPO Radio 1 Langs de Lijn En Omstreken ‘Lockdown Sessions’ waar hij het nummer live speelde. Door de coronacrisis hebben veel artiesten het moeilijk. Ze kunnen niet optreden en kunnen niet bij elkaar komen om muziek te maken. Langs de Lijn En Omstreken bedacht daarom de ‘Lockdown Sessions’: artiesten zingen vanuit huis een zelfgeschreven lied. Dagelijks is er om 22.45 een Lockdown Session op de zender.

Eerder deze maand was Emil Landman te gast bij Sanders Vriendenteam op 3FM, Sander vroeg hem om het nummer vanuit zijn huis te spelen. Emil komt doorgaans dagelijks langs de Singelkerk dat vlakbij zijn huis is gelegen, zo ontstond het idee om de sessie in de kerk te spelen. Dat leverde deze mooie live versie op van het tevens in New York geschreven ‘Just Tell Him It’s Over’.