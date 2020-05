Fenne Lily naar Rotown

De jonge Britse singer-songwriter Fenne Lily maakte in 2016 een indrukwekkende entree in de muziekscene met haar eerste single ‘Top to Toe’. Het prachtige folkliedje was twee jaar later te vinden op haar debuutalbum ‘On Hold’. Een vrij toepasselijke titel gezien de huidige toestand van de wereld. Lily’s muziek berust op eenvoud, intimiteit en reflectie: net als bijvoorbeeld Nick Drake kan ze pure weemoed vertalen naar lichtvoetige en zalvende nummers. Met haar warme stem en kristalheldere melodieën vormt haar muziek een wegwijs om pril hartenleed te ontcijferen en te weerstaan.

Lily schreef het leeuwendeel van ‘On Hold’ tussen haar vijftiende en twintigste levensjaar. Ze spijbelde in die tijd van de kunstacademie om zich volop te kunnen richten op muziek. Met behulp van muzikale bondgenoot Tamu Massif, leden van Champs en de legendarische producer John Parish (bekend van zijn samenwerking met PJ Harvey) kreeg Lily’s visie vorm. De laatstgenoemde hielp met de productie van ‘Brother’, een nummer dat is opgedragen aan haar broer.

Ondanks dat de plaat in eigen beheer werd uitgebracht, verzamelde Lily meer dan 100 miljoen streams. Ze heeft het afgelopen jaar meer naamsbekendheid geworven binnen het circuit door te toeren met artiesten als Lucy Dacus, Marlon Williams en Aldous Harding.

Ondertussen is de muzikant uit Bristol 23 en heeft ze een platencontract bij het toonaangevende label Dead Oceans (Phoebe Bridgers, Mitski, Bright Eyes). Met haar nieuwste indiepopsingle ‘Hypochondriac’ zet Fenne Lily een meer up-tempo en minder melancholisch geluid neer; een veelbelovend voorproefje op haar nieuwe album.

Fenne Lily komt op 5 oktober naar Rotterdam voor een optreden in Rotown.