Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Zoals iedereen weet zijn alle concerten tot 1 september gecanceld. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Fleetwood Mac.

De legendarische band Fleetwood Mac, een van de meest succesvolle bands in de muziekgeschiedenis gaf in 1982 een concert tijdens hun Mirage Tour Los Angeles te Californië.

Gedurende deze show trakteerden ze het aanwezige publiek op een flink aantal hits waaronder ‘Gypsy’, ‘You Make Loving Fun’, ‘Rhiannon’, ‘Tusk’ en natuurlijk een van hun grootste hits ‘Go Your Own Way’.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Fleetwood Mac live @ Los Angeles, California (1982).