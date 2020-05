Little Red Kings – The Magic Show Part One

Afkomstig uit het Engelse graafschap Norfolk is een band genaamd The Little Red Kings. Dit vijftal timmert al sinds 2011 aan de weg en heeft in de eigen regio al een behoorlijke reputatie als liveband weten op te bouwen. De band bestaat uit zanger/gitarist Jason Wick, gitarist Dougie Archer, bassist Ben Beach, toetsenman Craig Stevenson en drummer Harry Wickham. Na een studio- en twee live-cd’s in 2018 hun eerste in eigen studio opgenomen studioalbum, genaamd Callous, die overal lovende kritieken oogsten.

De opvolger heeft als titel ‘The Magic Show Part One’ meegekregen, wat de suggestie wekt dat er nog meer in het vat zit. Op het album staat negen nummers, die zich wat stijl betreft bewegen tussen blues- en alternatieve rootsrock om maar te proberen er een label aan te hangen. De basis staat in ieder geval loodvast in de rock van de zeventiger jaren. Het album is zeer gevarieerd. De heren kunnen het ene moment stevig van leer trekken om daarna bedachtzaam en lyrisch te worden. Vooral in de eerste nummers gaat het er ruig aan toe om daarna even gas terug te nemen, weer te versnellen en redelijk te eindigen. Vervelend wordt het in ieder geval nooit. Erg fraai vind zijn ook de nummers ‘Weather The Storm’ met fraaie vioolbegeleiding en de talking blues ‘Norfolk Border’, waarop de vertellende stem doet denken aan die van Chip Taylor.

Jammer genoeg is de band nog niet bekend aan deze kant van de Noordzee. Wellicht kan deze cd daar verandering in brengen en leidt als het leven weer genormaliseerd is, tot een bezoek van de heren aan ons land. Ze zijn het absoluut waard. (7/10) (Eigen productie)