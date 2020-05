Afrobeat-drummer Tony Allen overleden

De Nigeriaanse drummer, componist, songwriter en één van de grondleggers van de afrobeat Tony Allen is donderdag 30 april in Parijs overleden.

Allen was een autodidactische drummer die op jonge leeftijd in contact kwam met Fela Kuti. Samen stonden zij aan de wieg van de afrobeat, een muziekstijl die bekend staat om repeterende thema’s en complexe ritmes die Afrikaanse muziek mixt met invloeden uit onder andere soul, jazz en r&b. Allen was van 1968 tot 1979 drummer van Fela’s legendarische begeleidingsband Africa ’70. In die periode maakte zij meer dan 30 albums. Deze albums staan bekend om songs die vaak meer dan 20 minuten duurden.

Allen werkte samen met vele Westerse muzikanten zoals Jeff Mills, Air en Charlotte Gainsbourg. Flea van the Red Hot Chilli Peppers noemde hem zelfs de beste drummer ter wereld. Tony Allen stierf donderdag in Parijs, waar hij al geruime tijd woonde. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend, maar volgens zijn manager heeft het niets te maken met het coronavirus.

Tony Allen is 79 jaar geworden.