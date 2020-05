Jennie Lena naar de Nieuwe Nor

Jennie Lena stands out! Haar rauwe zangtalent is echt en ongepolijst, recht uit het hart. Jennie groeide op in een familie van muzikanten en werd beïnvloed door een rijk pallet aan muzikale stijlen: Soul, R&B, Jazz, Hiphop, Gospel, Funk en Blues. De definitieve doorbraak bij het grote publiek volgde na haar auditie bij The Voice of Holland in 2015. Haar blind audition nummer ‘Who’s Loving You’ ging onmiddellijk viral en daarmee trok ze internationaal de aandacht.

Op haar album, getiteld ‘To Be Honest’, combineert ze soul, black gospelkoren en akoestische instrumenten met hiphop beats. Tien songs, tien verhalen: “Elk nummer vertegenwoordigt een persoonlijk thema waar ik in mijn leven mee word geconfronteerd.” De worsteling met volwassen worden, eigenwaarde, moederschap, liefde, veranderingen, leven, dood en haar constante strijd tussen pijn en hoop zijn de ingrediënten van haar songs.

Jennie Lena is meer dan zomaar een zangeres: ze is een authentieke artiest met charisma. Haar stem IS haar hart en ziel waarmee ze verhalen vertelt, emoties overbrengt en echt contact maakt met haar luisteraars. Eén van die luisteraars zei hierover: “Haar stem scheurt littekens open en brengt mensen in contact met hun eigen gevoel.” En dat is niet onopgemerkt gebleven.

Zo heeft Jennie Lena in het voorprogramma van Joss Stone gestaan, trad ze op in het legendarische Apollo Theater in Harlem, New York, ging ze meerdere keren op clubtour door Europa, verzorgde ze optredens in Azië en de Verenigde Staten. Jennie Lena staat op 4 februari op het podium van Nieuwe Nor in Heerlen.