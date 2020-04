29 april, de verjaardag van Gerard Joling

Gerard Joling werd geboren in Alkmaar en groeide op in Schagen. Hij probeerde van jongs af aan aan de bak te komen in de muziek, maar slaagde er in eerste instantie niet in. In 1984 had hij een rol als danser in de single ‘She’s a Liar’ van de Dolly Dots. In 1985 deed hij mee met de Soundmixshow van Henny Huisman. In de finale werd hij derde met het nummer ‘Crying’ van Don McLean, maar dankzij dit optreden brak hij wel door, want in datzelfde jaar scoorde hij enkele grote hits, waaronder ‘Love is in your eyes’ en ‘Ticket to the tropics’. Het laatste nummer werd in Nederland een nummer 1-hit.

In 2005 beëindigde Joling zijn solocarrière en begon hij samen met collega’s René Froger en Gordon de gelegenheidsformatie De Toppers, waarmee hij jaarlijks op zou treden. Op 19 januari 2007 bracht Joling de single ‘Maak me gek’ uit, als voorloper van zijn gelijknamige album. De single werd een groot succes en bereikte eind maart de nummer 1-positie in de Single Top 100. Hiermee is het zijn grootste hit sinds zijn nummer 1-single ‘No More Boleros’ uit 1989. Op 2 juni 2012 scoort Gerard in duet met Jan Smit zijn negende nr.1-hit in de Single Top 100 met ‘Echte Vrienden’.

Naast zijn zangcarrière is Gerard Joling natuurlijk ook bekend als presentator en tv-persoonlijkheid en viert hij vandaag zijn 60e verjaardag.